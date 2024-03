Càncer de coll d'úter: Salut farà la prova del virus del papil·loma a les dones de 30 a 65 anys

detail.info.publicated acn

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Salut incorporarà durant aquest any la prova de detecció del virus del papil·loma humà (VPH) en les dones d'entre 30 i 65 anys. És un canvi en el protocol de prevenció del càncer de coll d'úter. Així, per aquesta franja d'edat la prova primària per detectar aquest virus no serà la citologia, com es feia fins ara, sinó la prova específica de detecció del virus. Aquest any la prova es podrà fer al centre mèdic de referència i, a partir del 2025, es farà per automostra amb un kit que es podrà recollir a la farmàcia i retornar-lo per a la seva anàlisi. A partir de l'any que ve, a més, les dones seran cridades a fer-se la prova per millorar-ne la participació i que sigui un cribratge massiu.

Així, la idea és que es passi d'un cribratge oportunista -és la pacient qui demana la prova al centre de salut- a un de poblacional amb invitacions, com ja es fa en el cas de càncer de mama i de còlon.

Els canvis arriben després que l'estiu passat gairebé 3.000 dones participessin en una prova pilot fent-se una automostra per detectar el VPH mitjançant un kit que podien recollir a la farmàcia i retornar-lo per a l'anàlisi. Llavors, ja es va explicar que la idea era passar de l'actual cribratge oportunista a un programa poblacional.

Un cribratge "millor, de més qualitat i més efectiu"

En una primera fase, ja aquest 2024 les dones d'entre 30 i 65 anys podran fer-se una prova de detecció del VPH aprofitant una consulta mèdica ordinària a un centre d'Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva (ASSIR). La prova de detecció del VPH identifica la presència o no del virus en les cèl·lules del coll uterí i no necessàriament és indicatiu del desenvolupament d'un càncer. Tanmateix, la infecció pel VPH al coll uterí pot arribar a ser greu i aquest tipus de càncer acostuma a ser asimptomàtic fins que no es troba en fases avançades. Per això és important diagnosticar-lo i tractar-lo com més aviat millor.

Aquesta primera fase -que substitueix la citologia per la prova del VPH- va començar-se a implementar el novembre de l'any passat a la regió sanitària de Barcelona Ciutat i al febrer d'enguany a la de Lleida. Durant la resta del 2024 s'anirà implementant esglaonadament a la resta del territori.

La segona fase del programa es començarà a desplegar a partir del 2025, quan seran les mateixes dones les qui es faran una automostra. A través d'un SMS es convidarà la persona a recollir un dispositiu d'automostra en una farmàcia que s'haurà de retornar per a l'anàlisi i la prova de detecció de VPH. En qualsevol cas, la prova es podrà continuar fent al centre mèdic en casos en què la dona ho prefereixi en lloc de l'automostra.

El conseller de Salut, Manel Balcells, ha assenyalat en roda de premsa que és un canvi "substancial" en l'estratègia per detectar càncers de coll d'úter. Segons alguns estudis, les proves de detecció del VPH ofereixen un increment enfront del càncer invasor del 60-70% en comparació amb la citologia.

Laia Bruni, responsable del Programa de detecció precoç del càncer de coll uterí de l'Institut Català d'Oncologia (ICO), ha assegurat que les proves VPH permet un cribratge "millor, de més qualitat i més efectiu". "Són proves molt fiables i un dels avantatges és que no cal repetir-les tan sovint", ha indicat. Segons Salut, si les citologies es feien cada tres anys aquesta prova permet allargar els intervals de cribratge i només caldria fer-les cada cinc anys.

L'automostra permet arribar a més gent

Balcells ha destacat que perquè el cribratge sigui efectiu "ha d'arribar". En aquest sentit, ha considerat que el nou sistema serà un nou model "exemplar" perquè pugui arribar a la majoria de la població i fer realitat l'erradicació del càncer de coll d'úter. De fet, amb el nou protocol, Catalunya queda alineada amb la resta de països europeus per assolir l'estratègia de l'OMS per eliminar el càncer de coll uterí.

David Frigola, cap de la Divisió de Desplegament Territorial i Gerència d'Organitzacions de l'Àrea Assistencial del CatSalut, ha assenyalat que el fet d'optar per una automostra augmenta la participació de les dones en el cribratge, ja que anar a la farmàcia i poder-lo retornar és més fàcil que si cal anar a un centre sanitari.

A més, han posat de manifest la importància que només així s'arriba a alguns casos que són els que no estan anant al centre sanitari i és en aquests on la incidència de càncer és més elevada. Segons dades de Salut, entre el 70-80% dels diagnòstics de càncer de coll d'úter són dones no cribrades o sotscribrades.

VPH, causa principal del càncer de coll uterí

El virus del papil·loma humà és la causa principal del càncer de coll uterí i es transmet pel contacte sexual. La infecció és molt freqüent, però en la majoria de casos s'elimina per si sola. De fet, segons dades de Salut, més del 90% de les persones infectades pel VPH són capaces d'eliminar la infecció espontàniament gràcies al sistema immunitari.

Només si això no passa por haver-hi canvis o lesions en les cèl·lules que, si no són tractades, poden derivar en un càncer. És a dir, que tenir el virus no implica necessàriament tenir càncer. Amb tot, és important fer-ne un seguiment i diagnosticar-ho a temps.

Actualment, hi ha dues proves per detectar els tipus de VPH "d'alt risc oncogènic". Una és la citologia i l'altra és la prova de detecció, que identifica la presència o no del virus en les cèl·lules del coll uterí. En el cas de les dones d'entre 25 i 29 anys es mantindrà la citologia com a prova primària, mentre que a partir dels 30 es farà la prova del VPH. Segons Salut, el fet que s'opti per canviar de prova a partir dels 30 i no abans és perquè és a partir d'aquesta edat quan comença a haver-hi infeccions persistents. Abans dels 30 moltes de les infeccions desapareixen per si soles.

A més, cada vegada hi haurà més dones en edat de cribratge que ja van ser vacunades en la preadolescència i en aquests casos s'espera que gairebé no hi hagi lesions d'alt risc. El programa de vacunació escolar a Catalunya contra el VPH existeix des del 2008 i actualment inclou tant nenes com nens de 6è de primària.