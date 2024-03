El càncer colorectal es cura en el 90% dels casos si es detecta en estadis inicials

detail.info.publicated europa press

El càncer colorectal es cura en el 90 per cent dels casos si es detecta en estadis inicials, per la qual cosa el diagnòstic precoç és clau per reduir la mortalitat, segons assenyala el president de la SEPD i cap del servei d’aparell digestiu del Hospital Universitario Ramón y Cajal a Madrid, el doctor Agustín Albillos, per la qual cosa "el diagnòstic precoç del càncer i de les lesions premalignes són claus per reduir la mortalitat per CCR".

En aquest sentit, el cribratge poblacional, és a dir, aquell que es realitza de forma sistemàtica, és més eficaç per disminuir la mortalitat per aquest tipus de tumor que el cribratge que es realitza de forma oportunista.

A Espanya, els programes poblacionals de cribratge tenen més de 20 anys d’història, però "encara estan lluny d'arribar a les xifres de participació d’altres programes com els de mama, per exemple," apunta el doctor Albillos.

No obstant, s'ha d'assenyalar que la implantació i cobertura d’aquests programes "presenta marcades diferències entre comunitats autònomes", indica el doctor, malgrat que el mandat de l’Estratègia de Salut en Càncer recomana una cobertura del cent per cent de la població i que la participació en els programes de cribratge sigui, almenys, superior al 65 per cent.

En aquest sentit, l’expert apunta que "s'ha d'incrementar l’educació sanitària sobre el CCR i els programes de cribratge per millorar el diagnòstic precoç i promoure la participació".

Els grups amb menor participació en els programes són els homes, els col·lectius socioeconòmics més desfavorits, per la qual cosa, "és fonamental fer un èmfasi especial en aquests grups". Per aconseguir l’aproximació dels ciutadans a programes "és clau la integració de nivells assistencials entre els professionals d’Atenció Primària i la participació d’infermeria per aconseguir aproximar els programes de cribratge als ciutadans i augmentar la seua participació".

Així mateix, l’especialista incideix en "atenuar la variabilitat existent en la implantació i cobertura entre els programes de cribratge de les comunitats autònomes, passant per estandarditzar i facilitar la recollida, l’accés i l’explotació de la informació i potenciar l’aprenentatge comparatiu entre els programes".

"És necessària una acció conjunta del Sistema Nacional de Salut per superar les barreres que limiten l’eficàcia dels programes de cribratge de CCR i que permeti estendre la cobertura i participació en aquestos", afirma.

En aquest context, la SEPD ha posat en marxa la campanya 'Diagnòstic precoç del càncer digestiu' a fi de reforçar el paper del gastroenteròleg en el diagnòstic primerenc d’aquests tumors. Per a això es faciliten una sèrie d’accions de formació, investigació i difusió per promoure aquest paper per part dels seus socis.

Aquesta iniciativa abordarà, durant els propers dos anys, cada tipus de càncer digestiu (pàncrees, còlon, fetge, esòfag i estómac), contextualitzat en els seus dies mundials o nacionals. Va començar el novembre passat amb el càncer de pàncrees i ara se centra en el colorectal.