Els geriàtrics concertats demanen l'equiparació salarial amb els públicsExigeixen al Govern una inversió extraordinària de 250 milions per igualar-los

Les principals organitzacions empresarials i socials del sector concertat i privat d’atenció a les persones grans de Catalunya van presentar ahir un manifest en el qual reclamen l’equiparació salarial dels seus empleats amb els treballadors públics.

Sota el lema “Mateixa feina, mateix salari”, els agents socials i econòmics van demanar una inversió extraordinària de 250 milions d’euros per part del nou Govern per equiparar els salaris dels professionals de les residències i els centres de dia amb places finançades públicament amb els salaris de les residències pròpies de la Generalitat. El manifest proposa que els partits que es presenten a les eleccions del 12 de maig incorporin la demanda d’equiparació en els seus programes electorals i en el futur executiu.Les organitzacions volen també que hi hagi un acord al Parlament que doni suport a la demanda d’equiparació salarial i que aquesta millora arribi en el termini màxim d’una legislatura, donant compliment a l’article 166 de la llei de mesures dels pressupostos de la Generalitat del 2020 per a tota la xarxa de serveis socials.Entre les entitats que han donat suport al manifest es troben l’Associació de Centres d’Atenció a la Dependència (ACAD), l’Associació Catalana de Recursos Assistencials (ACCRA), el Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC), la Federació d’Associacions de Gent Gran de Catalunya (FATEC), la Unió - Associació d’Entitats Sanitàries i Socials, la Unió General de Treballadors (UGT) i la Unió de Petites i Mitjanes Residències (UPIMIR).

Aquestes patronals, sindicats i associacions van denunciar que existeix una diferència del 40% a nivell salarial entre el conveni públic de residències i els principals convenis d’aplicació al sector amb “mateixes tasques laborals” i que afecta uns 40.000 professionals, el 90% dones. A tall d’exemple, van afirmar que un gerocultor que treballa 1.792 hores al sector privat té un sou anual brut de 16.384, mentre que un auxiliar de geriatria que treballa en una residència pública durant 1.633 hores a l’any percep 24.375,82 euros anuals bruts. Per aquesta raó, estimen que per equiparar només econòmicament les taules salarials calen uns 282 milions per cobrir els professionals afectats pel conveni.