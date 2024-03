Festa Major de Primavera a Bellpuig

Bellpuig va celebrar dissabte passat la Festa Major de Primavera, que va omplir de públic la zona esportiva i va estar marcada pel bon temps. Les activitats van començar al migdia a les piscines amb tallers i jocs per als més petits, així com un vermut amenitzat per PD Sunday, un dinar popular i un bingo. A la tarda va tenir lloc un concert de la mà del grup Pascual & els Desnatats i, a la nit, la festa es va traslladar al poliesportiu municipal amb les actuacions de Her Majesty i els discjòquei Capde.