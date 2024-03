Personalitats catalanes donen suport a la pròxima Fira dels Somnis de Balaguer

La Fira dels Somnis del 2023 de Balaguer va aconseguir recaptar més de 25.000 euros per a la investigació contra el càncer infantil i l’organització prepara per tancar els últims serrells per celebrar la vuitena edició el proper 5 de maig. Per animar a la participació en la Cursa Solidària dels Somnis, l’organització va pensar que una manera d’impulsar-la seria la implicació de personalitats de diferents àmbits, segons va informar ahir Ràdio Balaguer. I en les últimes setmanes han rebut el suport d’algunes com el futbolista Bojan Krkic, l’actual seleccionador femení de l’Aràbia Saudita, Lluís Cortés, o l’entrenador de la selecció portuguesa Robert Martínez, tots dos de Balaguer. També del món esportiu han comptat amb un vídeo de suport del president del FC Barcelona, Joan Laporta, club que, a més, ha donat diversos regals per a la Rifa dels Somnis. A la iniciativa s’han afegit les periodistes Mari Pau Huguet i Magda Gregori; la consellera en funcions d’Acció Exterior, Meritxell Serret; la cantant Damaris Gelabert; Pau Culleré, participant de Balaguer en el programa Eufòria, i Lo Pau de Ponts, entre d’altres. La jornada, sota el lema “Investigació avui, salut per demà”, comptarà amb altres activitats com exhibicions, tallers, cultura popular, dansa i música.