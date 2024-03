La Fiscalia demana dos anys i mig de presó per a Luis Rubiales pel petó a Jennifer Hermoso

detail.info.publicated acn

La Fiscalia ha demanat aquest dimecres dos anys i mig de presó per l'expresident de la Federació Espanyola de Futbol, Luis Rubiales, per presumptes delictes d'agressió sexual i coacció. Segons l'escrit d'acusació, se li demana aquesta condemna, més una indemnització de 50.000 euros, pel petó no consentit a Jennifer Hermoso durant la final del mundial femení. També s'acusa per coacció a altres dirigents de la federació (Jorge Vilda, Rubén Rivera i Albert Luque) que hauran d'indemnitzar Hermoso amb 50.000 euros més. A Rubiales se li demana també un any d'inhabilitació per l'exercici de qualsevol feina relacionada amb l'esport, llibertat vigilada durant dos anys i la prohibició de contactar o acostar-se a la futbolista durant quatre anys.