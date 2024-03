Original guia divulgativa sobre la mama

El metge radiòleg lleidatà Sergi Ganau dedica el seu nou llibre a fer un recorregut molt original per la mama per conèixer-ne tots els detalls, les fases del desenvolupament i fins i tot les malalties. A Mamma (Espasa), Ganau, que treballa actualment a l’Hospital Clínic de Barcelona, fa ús dels seus més de vint anys d’experiència com a especialista en radiodiagnòstic de la mama per fer una obra divulgativa amb l’objectiu d’“empoderar” els lectors. Per a això combina el seu amor per l’art i la cultura per incloure més d’una vintena d’obres clàssiques, tant quadres com escultures, de diferents èpoques i totes amb referència a la mama.

En declaracions a SEGRE, Ganau va explicar ahir que “les pacients venen amb molts dubtes i incerteses, comparteixen amb mi les seues pors, de manera que la meua idea amb aquest llibre és donar-los eines per empoderar-les i que vinguin més informades”. Per a l’autor, l’objectiu és oferir una espècie de “guia” de la mama per orientar sobre aquest àmbit. “Cada vegada apostem més per l’empoderament i la ciutadania necessita estar més informada”, va destacar, alhora que va subratllar que “l’accés a la informació és molt fàcil, però també a la desinformació, i això pot ser un problema”.El primer de tot és aclarir el vocabulari. “Ens referim als senos, quan és una paraula que s’utilitza més a Llatinoamèrica i aquí es pot confondre amb els nasals, o el pit, quan això és un terme molt genèric. També es diu teta, encara que és una paraula més familiar i no és adequada per al llibre, per la qual cosa prefereixo parlar de mama.” Per poder ser accessible al públic i fugir de termes acadèmics, Ganau va assenyalar que “he volgut combinar aquesta informació amb múltiples detalls artístics o culturals relacionats amb les mames i he obviat qualsevol referència bibliogràfica”. Així mateix, el llibre també parla del càncer de mama. “És el que es té més present perquè està més visibilitzat i la societat està sensibilitzada”, va assenyalar. Quant al futur, va apuntar que “cada vegada busquem una precisió més gran en el diagnòstic i també en el tractament, cada vegada més personalitzat. I la tecnologia, com la intel·ligència artificial, és una bona eina per ajudar els professionals”. Així mateix, va destacar que “necessitem més estudis per aconseguir que els cribratges siguin més individualitzats”. L’autor presentarà el seu llibre la llibreria Caselles de Lleida el proper 13 d’abril.

A la llibreria Caselles el 13 d’abril i el 25 de maig, al Magatzem de Cultura dels Armats de Lleida