Presenten la Renda Bàsica Universal a entitats

“La insuficient capacitat del sistema de benestar per reduir la pobresa fa que sigui necessari trobar solucions innovadores per avançar cap a un model d’estat de benestar més garantista i universal, que no deixi ningú enrere. Per això el Govern aposta per la implementació de la Renda Bàsica Universal (RBU).” Així ho va afirmar ahir el responsable de l’Oficina del pla pilot per impulsar la Renda Bàsica Universal, Sergi Raventós, que va presentar el projecte a entitats i representants del món local a la vegueria de Lleida.

Raventós va explicar que el treball assalariat no evita la pobresa i que, a Catalunya, l’11% de la població el 2022 estava en risc de pobresa. L’RBU és un ajut econòmic atorgat de forma individual, periòdic, universal i incondicional, sense tenir criteris de renda o requisits laborals, amb l’objectiu de revertir la desigualtat i l’exclusió social. El pla pilot en el qual està treballant el Govern preveu que, durant dos anys, els participants rebin 800 euros mensuals per adult i 300 per menor, exempts d’IRPF. El Parlament va tombar l’any passat aquest ajut econòmic.