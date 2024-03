Bunyols de Quaresma: recepta fàcil per preparar a casa

detail.info.publicated Redacció

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Amb l’arribada de la Quaresma, els bunyols es converteixen en una opció culinària molt popular. Aquesta recepta tradicional, a més de ser un plaer per al paladar, és fàcil de preparar a casa. Aquí et presentem una versió senzilla perquè puguis disfrutar d’aquests deliciosos dolços.

Ingredients:

1 tassa de farina de blat

1 tassa d’aigua

2 ous

1 culleradeta de llevat en pols

2 cullerades de sucre

Una mica de sal

Oli per fregir

Sucre llustre (opcional, per decorar)

Instruccions:

En una cassola petita, escalfa l’aigua juntament amb la sal i el sucre fins que assoleixi el punt d’ebullició.

Retira la cassola del foc i afegeix la farina de blat d’una vegada. Barreja vigorosament fins obtenir una massa suau i sense grumolls.

Torna a col·locar la cassola a foc baix i cuina la massa, removent constantment, durant uns minuts fins que es desenganxi fàcilment dels costats.

Retira la massa del foc i deixa que es refredi una mica. Després, incorpora els ous un a un, barrejant bé després de cada addició, fins a obtenir una massa homogènia.

Afegeix el llevat en pols a la massa i barreja fins que estigui completament integrada.

Escalfa abundant oli en una paella a foc mitjà-alt. Per comprovar si l’oli està a punt, pots provar-ho llançant-hi una mica de massa i observar si bombolleja i s’eleva ràpidament.

Amb l’ajuda de dos culleres, forma boletes amb la massa i col·loca-les amb compte en l’oli calent. Evita sobrecarregar la paella perquè els bunyols es fregeixin de manera uniforme.

Fregeix els bunyols durant aproximadament 3-4 minuts per cada costat, fins que estiguin daurats i cruixents per fora i bé cuits per dins.

Retira els bunyols de l’oli amb una escumadora i col·loca’ls sobre paper absorbent per eliminar l’excés de greix.

Si vols, empolvora els bunyols amb sucre llustre abans de servir-los, així tindran un toc extra de dolçor i presentació. I ja estan preparats per menjar.