Carles III reapareix en un vídeo gravat amb motiu del Dijous Sant

El rei Carles III d’Anglaterra, que se sotmet a un tractament oncològic, va ressaltar aquest dijous en un missatge de Pasqua el compromís que va fer en la seua coronació, el maig de 2023, de seguir l’exemple de Crist de servir i no ser servit.

El missatge, difós durant una missa a la catedral de Worcester, a l’oest d’Anglaterra, estava gravat al no poder el rei assistir-hi en persona a causa del tractament a què se sotmet des del febrer, encara que la seua esposa, la reina Camila, va ser present al seu lloc.

Aquesta és la primera intervenció del rei en públic des que divendres passat la seua nora, la princesa de Gal·les, va comunicar a través d’un vídeo que ella també ha estat diagnosticada de càncer.

Carles III ha dit avui que el servei religiós de Pasqua té "un lloc especial al meu cor" al tenir el "seu origen en la vida de Nostre Senyor que es va agenollar davant dels seus deixebles".

Al fer-ho, "els va donar a ells i a tots nosaltres un exemple de com hem de servir-nos i cuidar-nos uns als altres", va afegir el rei, i va destacar les diferents organitzacions i persones que treballen de manera desinteressada per a benefici d’altres.

"Ens beneficiem enormement dels qui ens estenen la mà de l’amistat, especialment en un moment de necessitat," va ressaltar.

En el servei religiós d’avui a Worcester, "em recorda el compromís que vaig fer al començament del Servei de Coronació", de seguir l’exemple de Crist "no per ser servit sinó per servir", va ressaltar el cap d’Estat britànic. "Això sempre he intentat fer i continuo fent, amb tot el meu cor, va dir.

Durant la missa, coneguda com a Royal Maundy i que és tradició anual, el monarca és l’encarregat de repartir donatius a diverses persones, però en aquesta ocasió el gest va anar a càrrec de la reina Camila.

Les 75 dones i 75 homes elegits per a aquest servei, que s’han destacat pel seu servei a la comunitat, van rebre unes monedes especialment encunyades en sengles moneders roig i blanc.

La cerimònia commemora el moment en què Jesús renta els peus dels apòstols en l’Últim Sopar.