Lleida 'trasllada' el Crist de l'Agonia

La confraria del Crist de l’Agonia va organitzar ahir a Lleida la processó del Trasllat, en la qual les imatges de Crist i de la Verge de la Pietat van ser transportades des de l’església de Sant Andreu fins a la de Sant Martí. El que va començar fa uns anys com un simple trasllat per logística, s’ha convertit en una tradició que congrega centenars de persones i que precedeix la processó del Silenci del Dijous Sant. La comitiva, encapçalada per l’Agrupació de Tambors i Bombos de la confraria de la Mercè, va iniciar el seu recorregut al carrer Cavallers després de la tradicional missa en honor al Crist de l’Agonia i va passar per la plaça dels Gramàtics i els carrers Sant Carles i Jaume I, per finalitzar a l’església romànica de Sant Martí. Així mateix, la catedral de la capital del Segrià va acollir dimarts la tradicional Missa Crismal amb la benedicció dels sants olis i la renovació de les promeses sacerdotals.

Lleida té avui una altra cita destacada de Setmana Santa: la processó del Silenci. Començarà a mitjanit a la plaça de l’Escorxador amb la Rompuda de l’Hora. Seguirà la desfilada des de l’església de Sant Martí, que recorrerà els carrers Jaume I, Sant Martí, Gramàtics i Cavallers, on farà mitja volta per tornar al temple. Aquests dies les tradicionals processons es duen a terme en diferents municipis lleidatans.

Divendres Sant amb viacrucis i processó

La Pia Unió de Portants del Sant Crist organitza demà Divendres Sant el solemne viacrucis intraparroquial (09.00 hores) de Lleida, des de la parròquia de Sant Martí fins a l’interior de la Seu Vella. A partir de les 21.00 hores tindrà lloc la processó del Sant Enterrament des de l’església de la Sang. Estarà encapçalada pels Armats de la Sang i comptarà amb les confraries lleidatanes amb els seus penitents, bandes de música i agrupacions de tambors. La comitiva acompanyarà els passos sobre la passió i la mort de Jesucrist.

Talls de trànsit entre les 18.00 i les 23.00 hores

La Guàrdia Urbana vetllarà pel bon funcionament de la processó del Sant Enterrament de demà i cap a les 16.30 hores tallaran la circulació a l’avinguda Balmes, al tram entre el carrer Cavallers i l’avinguda Catalunya. Així mateix, des de les 18.00 hores fins a les 23.00 hores estarà tallat el trànsit de forma contínua a la plaça Espanya i els carrers Lluís Companys, Unió, Templers, Acadèmia, República del Paraguai, Alcalde Costa i les avingudes Catalunya i Blondel.