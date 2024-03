Un medicament permet controlar l’esquizofrènia amb només dos administracions a l’any

detail.info.publicated europa press

Dos investigadors de l’Hospital Santa Lucía de Cartagena han participat en el primer estudi clínic que confirma l’eficàcia de la paliperidona en el tractament de l’esquizofrènia amb una formulació que té efecte durant sis mesos i només requereix ser injectada dos vegades a l’any.

La paliperidona és un fàrmac d’ampli ús clínic com a antipsicòtic de segona generació i una alta eficàcia en el tractament de l’esquizofrènia i altres malalties psiquiàtriques amb simptomatologia psicòtica.

Fins ara només es comptava amb les dades de l’assaig clínic previ a la seua autorització, i ara, gràcies a un recent estudi realitzat per un grup d’investigadors d’Espanya i el Regne Unit, es demostra l’efectivitat clínica real del medicament. Per a això, han comptat amb una mostra de 200 pacients tractats en 20 centres assistencials d’ambdós països.

Juan Antonio García-Carmona, neuròleg a l’Hospital Santa Lucía de Cartagena, investigador del Grupo de Farmacología Clínica y Experimental del Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria (IMIB), i Pilar Campos Navarro, psiquiatre de l’esmentat centre hospitalari, van participar en aquest estudi que conclou que el 43 per cent dels pacients van indicar la seua preferència per un tractament amb menys administracions com la raó principal per canviar a paliperidona semestral.

L’adherència al tractament en la segona administració va ser del 94 per cent als sis mesos, una dada molt superior a altres tractaments injectables per a l’esquizofrènia.

Resultats el 2025

L’estudi, que va ser publicat el desembre passat a la revista internacional 'Therapeutics Advances in Pharmacology', es troba actualment en desenvolupament i els resultats finals, que es publicaran el 2025, inclouran referències a les variables de qualitat de vida, percepció dels mateixos pacients i anàlisi metabòlica.

Es tracta d’un innovador treball dut a terme per psiquiatres i equips de l’Hospital Santa Lucía de Cartagena, l’Hospital Los Arcos, els centres salut mental de Lorca, Múrcia i Molina de Segura, la Fundación Jiménez Díaz de Madrid, l’Instituto de Investigación Sanitaria Valdecilla (IDIVAL) de Santander, l’Hospital Alcanys de Xátiva, l’hospital Infanta Elena de Madrid o l’hospital San Cecilio de Granada, així com equips de l’Imperial College of London (Regne Unit).

Prevalença de l’esquizofrènia

L’esquizofrènia es caracteritza per distorsions inapropiades i/o intrusives del pensament i de la percepció i de l’afecte sense afectació de la consciència ni de les capacitats intel·lectuals.

Segons dades publicades pel Ministeri de Sanitat, l’esquizofrènia, en qualsevol de les seues formes, és més freqüent en els homes (4,5 per mil) que en les dones (2,9 per mil), encara que depèn de l’edat, doncs la freqüència és doble entre els 20 i els 49 anys i s’iguala a partir dels 65 anys, moment en què apareix un lleuger increment en la dona.