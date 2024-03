Un menor i un home que intentava salvar-lo moren ofegats a la platja del Miracle de Tarragona

detail.info.publicated acn detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Dos persones han mort aquest dijous a la platja del Miracle de Tarragona, una de les quals era menor d'edat. Salvament Marítim i Creu Roja han rescatat quatre persones de l'aigua, però posteriorment, dues d'elles han perdut la vida. Segons han confirmat fonts policials, una de les víctimes és un jove menor que ha caigut a l'aigua o s'hi banyava. Una parella s'ha adonat que el noi no podia sortir del mar i l'home s'ha llançat a l'aigua per ajudar-lo. Aquesta persona també ha perdut la vida. Salvament Marítim els ha pogut treure de l'aigua amb l'helicòpter Helimer 221 i els ha portat fins al dispositiu d'emergències mèdiques que s'ha muntat a la platja, però ja no s'ha pogut fer res per salvar-los.