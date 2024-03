Per què seguim rebent trucades brossa, si la llei ho prohibeix?

detail.info.publicated Redacció Redactora del digital Alcoletge detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El passat mes de juny, va entrar en vigor la Llei de Telecomunicacions que prohibeix que es rebin trucades brossa sense consentiment. No obstant, organitzacions de consumidors com Facua i OCU denuncien que la llei no s'està complint. Miguel Àngel Serrano, vicepresident de Facua, assegura que "molts consumidors denuncien que no paren de molestar-los amb trucades comercials." "S'estan saltant la normativa. Perquè és impossible que l'usuari hagi donat consentiment a tantíssimes trucades comercials de tantíssimes empreses i establiments."

L'Organització de Consumidors i Usuaris ja va detectar a finals d'any que 9 de cada 10 persones segueixen rebent trucades indesitjades, i el 50% ho quantificaven entre 1 i 5 trucades al mes.

Un dels motius que explicarien que seguim rebent ofertes telefòniques sense consentiment, segons l'OCU, és que sovint les empreses acaben traspassant-se les dades entre elles. Esther Lorente, delegada de l'organització a Catalunya, explica com funciona la compravenda de dades personals: "De vegades, les mateixes comercialitzadores o grans empreses de telefonia deriven els seus serveis a d'altres empreses de telemàrqueting que tenen subcontractades. Els traspassen les dades i aquí ja es perd el control."

També denuncien que sovint és difícil saber quina companyia està realment al darrere d'aquestes comunicacions. "De vegades s'atura la trucada quan despenges i no se sent res i no podem denunciar perquè no sabem qui està trucant", lamenta Lorente.

L'organització exigeix que es monitoritzi el compliment de la legislació a través d'auditories i anima els particulars a denunciar ells mateixos aquests casos a través de la web de l'AEPD. "Sovint ens n'oblidem i no ho fem perquè és una trucada d'un minut, però si pots identificar l'empresa es pot evitar aquest spam", indica.

Des de l'OCU valoren positivament la prohibició –amb excepcions– de les trucades comercials, però critiquen que de vegades el consentiment exprés que permet a les empreses continuar fent trucades comercials està amagat en la lletra petita de llargs documents de termes i condicions que l'usuari mitjà d'internet no sempre llegeix atentament. "Si està ocult, no hauria de servir", raona Lorente. En aquest sentit, considera que les multes del regulador de protecció de dades haurien de ser més elevades i actuar com a efecte dissuasiu perquè es compleixi la llei. Cal recordar que la normativa no prohibeix les trucades automàtiques en les quals no intervé cap ésser humà i que cada cop més fan servir la intel·ligència artificial.