Coll de Nargó ja prepara els rais per solcar el Segre

L’Associació de Raiers de la Ribera del Segre ultima els detalls per solcar les aigües del riu Segre avui dissabte. Ho faran amb dos rais de tres trams cada un. Per a això han lligat i muntat, al llarg de tota la setmana, seixanta troncs. Veïns i membres de l’entitat han treballat dur els últims dies, alguns dels quals fins i tot sota la pluja, i han mostrat la seua destresa a l’hora de construir les embarcacions.

La festa es trasllada definitivament a la primavera amb l’objectiu de disposar de prou cabal per al descens i la voluntat, segons ha explicat l’entitat, d’allargar el recorregut com en les primeres edicions. L’Associació celebra aquest any, coincidint amb la 35 edició de la Baixada, la Creu de Sant Jordi que li va atorgar la Generalitat de Catalunya recentment. L’homenatge va distingir el paper de l’entitat en la conservació del patrimoni immaterial català, a través del record i de la manifestació de l’ofici de raier. La Baixada dels Raiers de Coll de Nargó va rebre fa dos anys la consideració de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanitat per la Unesco. Avui, els raiers es reuniran a les 10.00 hores a la zona dels Clops de Fígols. La Baixada començarà a les 12.00 hores. A més, a les 14.00 hores es farà l’ofrena floral al monument de la dona del raier, i a les 14.30 hores, tindrà lloc un dinar popular.