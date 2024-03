El rellotge s'avança una hora per a l'horari d'estiu

La matinada d’aquest dissabte a diumenge, 31 de març, els rellotges avancen l’hora i a les 2.00 seran les 3.00, amb la qual cosa començarà l’horari d’estiu, que s’estendrà fins a l’últim cap de setmana d’octubre, quan el rellotge torni a l’horari d’hivern. D’aquesta forma, es compleix amb la directiva europea que s’aplica a tots els estats de la UE i que, de moment, es continua implementant ja que, encara que la possibilitat d’acabar amb aquests canvis d’hora estacionals va ser un assumpte de debat en anteriors legislatures, de moment no està previst a l’agenda.

L’últim informe respecte al canvi d’hora va ser elaborat per la Comissió d’Indústria, Investigació i Energia del Parlament Europeu l’any 2018, com recorda l’Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia (IDAE). En aquest sentit, l’IDAE precisa que, segons aquest document, els canvis estacionals d’hora poden produir estalvis, però aquests són “marginals” i “no hi ha certesa que els beneficis s’obtinguin a tots els estats membre”. De moment, a Espanya el canvi d’hora es mantindrà fins a l’any 2026, segons declara una ordre ministerial publicada al BOE el març del 2022.