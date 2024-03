Alerta per una estafa que suplanta supermercats

detail.info.publicated Redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La Guàrdia Civil adverteix a les xarxes socials sobre una nova estafa en la que els ciberdelinqüents es fan passar per cadenes de supermercats mitjançant un correu electrònic per aconseguir les dades bancàries de compradors. Això és un cas del famós phishing, que és un mètode per enganyar les persones i fer que donin les seues contrasenyes. “No només li has donat les teues dades de perfil sinó que també li has donat accés a totes les teues dades personals, inclosa la teua targeta bancària”, explica una agent en el perfil de la Guàrdia Civil a les xarxes socials.