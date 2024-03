Sor Lucía Caram relata els efectes bèl·lics a Ucraïna

Sor Lucía Caram acaba de publicar un llibre sobre la seua experiència en l’ajuda humanitària a Ucraïna. Invitados a reconstruir. Ucrania, la guerra y la compasión (Plataforma Editorial) parla sobre l’impacte de la guerra i els efectes que té sobre la població. Des de la invasió de Rússia, la monja he fet 23 viatges a la zona de conflicte, ha impulsat la construcció de dos hospitals de campanya i ha portat més de 130 ambulàncies. “Cada vegada tinc més la certesa que Ucraïna està defensant Europa i fa de mur de contenció dels atacs que puguem rebre”, va explicar en una entrevista a l’ACN.

Caram lamenta la situació dels nens i nenes: “Els han robat la infància, els nens d’allà no somriuen.” A la seua obra, ha volgut “donar veu” a aquelles persones a qui “d’un dia per l’altre els ha canviat la vida”. “És un relat d’horror i terror que em semblava que no podíem ignorar”, assegura.