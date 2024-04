Detingut un home de 47 anys a Amposta per la mort d'una dona de 34 anys

detail.info.publicated ACN detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La Policia Local d'Amposta ha detingut aquest dilluns un home de 47 anys com a presumpte autor de la mort de la seva exparella, una dona de 34 anys, en un habitatge del municipi. Segons ha publicat el 'Diari de Tarragona' i han confirmat a l'Agència Catalana de Notícies (ACN) fonts properes a la investigació, els fets han passat al migdia en un pis del carrer Xile i no es descarta que es tracti d'una mort violenta. El detingut tenia una ordre d'allunyament de la víctima i l'han localitzat deambulant per la ciutat. Els Mossos d'Esquadra han informat que la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) de la Regió Policial de Terres de l'Ebre s'ha fet càrrec de la investigació i que l'autoritat judicial n'ha decretat el secret d'actuacions.