El rei Carles III reapareix somrient

El rei Carles III del Regne Unit va reaparèixer en públic ahir per primera vegada des del febrer, quan va comunicar que tenia càncer, per assistir a una missa a l’església de Sant Jordi del castell de Windsor. Després, va felicitar la Pasqua als ciutadans. Tant a l’arribar amb Camil·la com al sortir, el sobirà de 75 anys es va dirigir amb rostre relaxat i somrient. Els grans absents van ser els prínceps de Gal·les, Guillem i Catalina, que passen la Setmana Santa en família després que ella revelés que també està en tractament oncològic.