Catalunya registra 135 baixes laborals per dolor menstrual incapacitant

L’1 de juny del 2023 va entrar en vigor a l’Estat el dret a demanar la baixa laboral per dolor menstrual incapacitant. Des d’aleshores i fins al febrer passat, a Catalunya s’han registrat 135 permisos per aquesta raó, segons dades del ministeri d’Inclusió i Seguretat Social. A tot l’Estat, han estat 1.324.

La llei no estableix una sèrie de requisits concrets per poder sol·licitar el permís per menstruació incapacitant. El metge de capçalera és qui determina si el dolor és incapacitant, així com la durada de la baixa laboral, com passa en moltes malalties comunes. La doctora Alba Martínez, que forma part de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFiC), celebra que aquesta llei permeti començar a trencar tabús però considera que les baixes registrades “són molt poques” i creu que “hi ha moltes persones que no saben que tenen dret a aquest permís”. També atribueix les dades a la “por” de perdre la feina o que els companys les mirin “malament”. En aquest sentit, explica que la majoria de les dones que van a la consulta a demanar la baixa són joves i amb treballs estables i parla de les dificultats de les més vulnerables per accedir al permís. La mitjana de durada d’aquestes baixes se situa en 3,16 dies, segons les dades del ministeri. La doctora de família denuncia la “banalització” i “normalització” del dolor menstrual i lamenta que la societat ensenyi a les dones, des de ben petites, que patir és normal.Així mateix, els experts assenyalen que la sol·licitud dels permisos obre la porta a detectar patologies com l’endometriosi i valoren que podria agafar-se aquesta baixa amb una declaració autoresponsable.