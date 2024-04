Els catifaires viatgen a la seu de la Unesco a París

Sis representants de la Federació Catalana de Catifaires, de la qual forma part el Patronat del Corpus de Lleida, viatjaran avui a la seu de la Unesco a París en motiu de la presentació de la candidatura de les catifes de flors a Patrimoni Cultural Immaterial. També hi acudiran membres de les associacions del conjunt d’Espanya, Malta, Itàlia i Bèlgica, que tenen previst reunir-se avui amb l’ambaixador espanyol a la Unesco, Miquel Iceta. El Govern central entregarà oficialment la candidatura i els catifaires internacionals agrairan el treball que s’ha dut a terme des del ministeri de Cultura per redactar aquesta petició, promoguda per la Coordinadora Internacional d’Entitats Catifaires, presidida per la Federació Catalana de Catifaires. “Han estat quatre anys de treballs i reflexions sobre els valors que té l’art de fer catifes de flors, per convertir-les en Patrimoni Cultural Immaterial. Per a la Federació, que viatja per tot el món mostrant la qualitat de les seues obres, arribar a la Unesco significa un reconeixement a la seua perseverança”, asseguren des de l’entitat. “Quan el 2016 van decidir iniciar aquest camí cap a la Unesco, els catifaires de Bèlgica, Espanya, Itàlia, Malta i Mèxic que formaven part de la Coordinadora Internacional d’Entitats d’Art Efímer (CIDAE) sabien que no seria fàcil, però han mantingut una determinació extraordinària davant les dificultats, amb el convenciment que l’art efímer de les catifes de flors es mereix el més alt reconeixement internacional”, assenyalen. No serà fins finals de l’any 2025 que es coneixerà la decisió de la Unesco, que haurà d’estudiar i valorar aquesta candidatura.

A Lleida, el Patronat del Corpus va nàixer el 2002 per iniciativa del Grup Cultural Garrigues, que va recuperar la tradició des del 1992. Compta amb 265 associats i prop de cinquanta voluntaris. Durant aquests anys ha creat una colla de geganters, una agrupació de cavallets i altres àrees de treball entorn del Corpus.