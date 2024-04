Alerten de la detecció tardana de l'autisme a Espanya

El Trastorn de l’Espectre de l’Autisme (TEA) és una condició d’origen neurobiològic que afecta la configuració del sistema nerviós i al funcionament cerebral. Pot ser detectat als 18 mesos de vida, malgrat que l’edat de diagnòstic se situa sobre els 5 anys a Espanya, on els protocols sanitaris de seguiment del nen sa de la majoria de les comunitats no contemplen cribratges per identificar senyals primerencs de possible autisme. Així ho recull el primer pla d’acció Estratègia espanyola en Trastorn de l’Espectre Autista, publicat amb motiu del dia mundial pel ministeri de Drets Socials i que posa l’accent en el diagnòstic primerenc i a respondre a les demandes de les persones amb TEA i les seues famílies. Segons aquest document, a Espanya hi ha un total de 127.612 persones amb una valoració de grau discapacitat per aquest trastorn del desenvolupament.

El col·lectiu a Catalunya, conformat per més de 12.000 famílies, denuncia la violació dels drets de les persones autistes i reclama canvis sistemàtics a nivell polític i social. Assenyalen que les persones amb autisme tenen una esperança de vida 16 anys menor a la de la resta de la població, que entre un 75% i un 90% dels adults amb autisme estan a l’atur i que l’edat mitjana d’accés al diagnòstic a Catalunya és de 8,8 anys. Coincidint amb el Dia de Conscienciació sobre l’Autisme, els representants de l’Associació TEA Ponent es van reunir ahir amb la regidora de la Paeria Anna Miranda. També es va llegir un manifest per visibilitzar la malaltia i la façana del consistori lleidatà es va il·luminar de color blau.

‘Hora silenciosa’ a Carrefour

La cadena d’hipermercats Carrefour ha ampliat la seua hora silenciosa, una mesura que es va implementar el 2021 per afavorir la inclusió social i la participació activa de les persones amb TEA i hipersensibilitat sensorial en activitats del dia a dia. Així, cada dia de 14.30 a 16.30 hores els seus establiments redueixen la intensitat lluminosa i sonora. Durant aquesta franja horària es desconnecta el fil musical i s’eviten els missatges per megafonia. També es disminueix el so de les caixes, així com la il·luminació general dels centres.