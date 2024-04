Anglesola celebrarà el cap de setmana la 41 edició de la festa dels Tres Tombs

Anglesola celebrarà el cap de setmana vinent la 41 edició de la festa dels Tres Tombs, que comptarà amb una vintena de carros i carruatges i una quarantena de cavalleries. Com és tradició, la desfilada tindrà lloc diumenge a les 12.00 hores. El president de la Societat de Sant Antoni Abat, Francesc Vidal, va explicar que els participants són de Tarragona, Barcelona, Ribera d’Ebre i, com a novetat, d’Alcarràs, entre altres localitats. Vidal va posar en relleu “l’estima pels animals” de l’organització i de tots els que desfilen a la festa. Per aquesta raó, va destacar que “estem compromesos a garantir el benestar dels animals que formaran part de la festa i comptarem amb el suport d’un equip veterinari col·legiat”.

Una de les novetats d’aquest any és que dissabte al matí hi haurà una demostració de l’antic ofici de reparar rodes de carro, “molt espectacular” segons Vidal. El president de la Societat de Sant Antoni Abat d’Anglesola va reclamar més suport econòmic institucional i va agrair els “innombrables esforços dels membres de l’entitat, els voluntaris, els patrocinadors, els amics i els familiars per poder mantenir aquesta tradicional festa de referència a les terres de Lleida”.