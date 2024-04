Estàs buscant pis? Compte amb l'estafa del fals lloguer

detail.info.publicated Redacció

El mercat del lloguer ha donat peu a una nova forma d'estafa en què els lladres aprofiten per obtenir dades personals de manera fraudulenta: elaboren anuncis ficticis en portals immobiliaris demanen documents com el DNI i nòmines, i després desapareixen, utilitzant aquesta informació per obtenir crèdits o finançament sense el coneixement de la víctima.

Per evitar caure en aquesta estafa, és crucial anar amb compte i no proporcionar dades personals sense una verificació adequada. En un mercat tan competitiu com el de lloguer, és important prendre precaucions com enviar documents amb dades incompletes o marques d'aigua per protegir la informació personal.

Detectar aquest tipus d'estafa pot ser complicat, ja que els lladres solen aprofitar-se de la demanda desesperada per atraure possibles víctimes. No obstant, hi ha mesures senzilles de portar a terme, com verificar que la immobiliària existeix de debò i és una empresa solvent o realitzar una cerca inversa d'imatges per confirmar l'autenticitat de l'anunci.

Si ja s'han enviat dades personals a diversos propietaris, és recomanable contactar amb entitats financeres per verificar si s'han sol·licitat crèdits amb el nostre nom. En cas de ser víctima d'estafa, és important posar-se en contacte amb les autoritats i les entitats financeres afectades per prendre les mesures necessàries i evitar conseqüències negatives, com aparèixer en llistes de morosos.