Carrera professional de premi

El Govern ha acordat concedir les medalles al treball President Macià 2023 a 19 persones que han destacat per les seues qualitats, mèrits personals o els serveis deixats en benefici dels interessos generals. Així, entre els reconeguts aquest any hi ha Ramona Criado, una de les primeres dones a formar part del comitè d’empresa de San Miguel i que entre els anys 80 i 90 va ocupar diferents responsabilitats en la Federació Agroalimentària de CCOO. La Generalitat també atorga aquesta distinció al lleidatà Josep Lluís Vigatà, catedràtic en Física i Química que el 1982 va fundar la seua primera empresa especialitzada en la reparació de components d’automoció, Asysum, que han seguit 18 firmes per Espanya, França, Itàlia i Portugal. Així mateix, a títol pòstum rebrà la medalla President Macià el pastisser Àngel Velasco (1948-2022), que l’any 2000 va comprar Torrons Vicens d’Agramunt i va crear una xarxa de botigues tant a Catalunya com als EUA o Dubai.

Quant a les entitats i empreses reconegudes, concedeix la placa Macià en la categoria de Responsabilitat Social Empresarial al Castell del Remei de Penelles, el celler més antic de Catalunya que “treballa una gestió ecològica i sostenible de la vinya, minimitza els tractaments i promou la innovació”. Per la seua part, la firma lleidatana Ingroup, líder en la indústria tecnològica 4.0, rebrà la placa en la categoria de Foment de la creació d’empreses i d’ocupació de qualitat.