Dulceida i Alba Paul anuncien que seran mares

Dulceida i Alba Paul esperen al seu primer fill juntes. L’influencer catalana Aida Domenech ha anunciat aquest dimarts al seu compte d’Instagram que està embarassada. "Les teues mamis t’esperen amb moltes ganes", ha escrit a la xarxa social. Les creadores de contingut han compartit a Instagram una sèrie de fotografies en les quals han ensenyat l’ecografia del nadó que esperen i amb què han mostrat que és Dulceida la que està embarassada del seu primer fill en comú.

Al cap de pocs minuts de compartir la notícia, la publicació ja estava plena de missatges d’enhorabona per part dels seus seguidors. Entre aquestes felicitacions no han faltat les de rostres coneguts com a Laura Escanes, Ana Milán, Anita Matamoros, Jonan Wiergo o Lucía Pombo.