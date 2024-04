L'Hospital de Bellvitge detecta una millora entre els pacients amb depressió resistent a qui s'administra esketamina

detail.info.publicated acn

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L'Hospital de Bellvitge ha detectat una bona acceptació de l'aplicació de l'esketamina, un derivat químic de la ketamina, entre els pacients que pateixen depressió resistent. Els resultats de la seva administració suposen una millora significativa en aquells que porten molt de temps amb una descompensació greu de la malaltia i han fallat a multitud de tractaments previs. Mitjançant un esprai nasal, el pacient s'autoadministra el fàrmac, sempre a l'hospital i amb l'ajuda i supervisió de professionals mèdics i d'infermeria. El bon perfil de tolerància i seguretat de l'esketamina el situen com una opció viable per als pacients amb qui han fracassat els tractaments farmacològics.

L'Agencia Europea del Medicament (EMA) va aprovar l'ús de l'esketamina a finals de l'any 2022 per als casos de depressió resistent amb fracàs previ de com a mínim dues línies de tractament antidepressiu adequat. Es tracta d'un derivat de la ketamina, un compost químic utilitzat habitualment en anestèsia general, i que s'ha demostrat que genera canvis positius en el cervell amb depressió.

A més de la facilitat d'aplicació, la via intranasal evita el metabolisme hepàtic i l'absorció gastrointestinal. Això propicia un inici de l'acció antidepressiva més ràpida que amb els fàrmacs tradicionals, segons han confirmat les dades preliminars dels primers pacients tractats amb esketamina a l'Hospital de Bellvitge.

Tot i els bons resultats, aquests encara no corresponen a l'evolució a més llarg termini de la seva aplicació, i només es concentra en els primers sis mesos del tractament. Després de cada administració d'esketamina, el pacient resta en observació al centre durant uns 90 minuts aproximadament per controlar alguns efectes secundaris transitoris, com l'augment de la pressió arterial, nàusees, cefalees, mareig i episodis lleus de dissociació.

Segons les dades inicials dels pacients tractats a Bellvitge, el bon perfil de tolerància i seguretat de l'esketamina situen aquest compost com una opció viable per als pacients amb qui han fracassat els tractaments farmacològics. Aquest químic s'incorpora al complet programa terapèutic de l'Hospital de Bellvitge per abordar la depressió resistent, juntament amb tècniques de neuromodulació com l'estimulació magnètica transcranial i la teràpia electroconvulsiva (TEC).

Segons detalla l'hospital en un comunicat, l'Organització Mundial de la Salut (OMS) estima que hi pot haver més de 180 milions de persones al món que pateixen depressió. Això suposa que entre un 4% i un 5% de la població pateix o patirà algun episodi depressiu i un terç d'aquests no respondrà al tractament, sent el risc en les dones el doble que en els homes. Actualment, la depressió és la principal causa de discapacitat.