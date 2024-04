Sanció milionària per a Josep Pàmies

El departament de Salut ha obert un procediment sancionador contra l’horticultor lleidatà Josep Pàmies i un altre contra la seua associació, Dolça Revolució, per un import total d’1,2 milions d’euros per promoure el clorit de sodi (MMS) per tractar l’autisme, segons va avançar Catalunya Ràdio i va confirmar SEGRE. La conselleria imposa dos sancions de 600.001 euros cada una per promocionar productes amb finalitats medicinals no autoritzats com a medicaments, una infracció qualificada de molt greu tenint en compte la “intencionalitat i l’incompliment de les advertències prèvies”. Segons va informar Salut, els fets són per un acte que Pàmies va organitzar el 9 de setembre del 2023 a Balaguer, titulat L’autisme és recuperable amb MMS i altres protocols, i que es va difondre per internet, malgrat que la conselleria li havia ordenat que el suspengués.

Més d’un centenar de persones van assistir a aquest acte, que es va desenvolupar sota el control dels Mossos d’Esquadra. El Col·legi de Metges de Lleida havia denunciat l’esdeveniment davant de la Fiscalia després que diverses entitats de persones amb autisme i familiars expressessin rebuig a la conferència. Així mateix, el conseller de Salut, Manel Balcells, va qualificar Pàmies de “farsant” i “estafador”, per la qual cosa l’horticultor va presentar una demanda per un delicte contra l’honor que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va desestimar. Segons Salut, a més de difondre aquests continguts sobre el MMS, l’associació també va posar a disposició del públic a través de la seua pàgina web una Guia pràctica sobre l’ús del clorit, MMS i CD, en la qual es donaven pautes i indicacions per a la preparació i dosificació del diòxid de clor en diverses patologies que suposadament es poden tractar amb aquest producte.Per la seua part, Pàmies va assenyalar ahir a SEGRE que no ha rebut notificació de noves sancions i que “això ja fa sis anys que dura”. Es va mostrar taxatiu que “no pagaré” ja que “no he fet res de dolent, només he exercit la meua llibertat d’expressió” sobre aquests productes. “Totes les denúncies penals s’han arxivat i van contra mi amb sancions econòmiques. Em volen fer callar i no ho aconseguiran”, va remarcar.

Ja té dos multes fermes més de 300.000 i 90.000 euros del 2019

L’horticultor de Balaguer i la seua associació ja compten amb dos sancions imposades per la Generalitat el 2019. Segons fonts de Salut, aquell any es va imposar una sanció de 90.000 € a l’entitat Dolça Revolució de les Plantes Medicinals de Balaguer i una altra de 300.000 € a Pàmies. Ambdós, van remarcar, van ser confirmades per sentència judicial ferma. Tanmateix, Pàmies va assenyalar ahir a aquest diari que les multes han estat recorregudes al Tribunal Constitucional “per atemptar contra la llibertat d’expressió”. Així mateix, va afegir que ell és insolvent i que continuarà informant sobre aquests productes. “No són il·legals, no hem fet mal a ningú. Jo no venc res, només opino, i continuarem fent-ho”, va defensar. La Fiscalia va obrir diligències per promoure el clorit de sodi com a tractament de la covid-19, tot i que va arxivar les diligències al no estar acreditats els delictes investigats contra la salut pública i publicitat enganyosa.