Taylor Swift, primera cantant que entra a la llista Forbes només pels beneficis de la música

detail.info.publicated agencias

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La cantant nord-americana Taylor Swift ha entrat aquest dimarts a la llista de multimilionaris de la revista Forbes gràcies a la seua fortuna valorada en 1.100 milions de dòlars. Segons la publicació de negocis nord-americana, la fita de Swift és única, ja que "s’ha convertit en multimilionària gràcies estrictament als ingressos de la seua música i actuacions".

La cantant, originària de Pennsilvània, EUA, s’ha unit al llistat com una dels 141 nous multimilionaris respecte al registre de l’any anterior, i el seu nom ara es troba al costat de reconegudes figures empresarials com el francès Bernard Arnault, que ocupa el primer lloc; Elon Musk, el segon, o Jeff Bezos, el tercer.

Segons Forbes, aquest any "hi ha més multimilionaris que mai", amb un total de 2.781, superant així el rècord de 2021 quan van ser comptabilitzats 2.755 multimilionaris. Gran part de la fortuna de Swift es deu a l’èxit de la seua gira 'The Eras Tour', que va emprendre el març de 2023 i que té previst concloure el desembre d’aquest any.

La fortuna de la cantant de 34 anys la situa al lloc 2.545 de la classificació, que també té personalitats com Kim Kardashian, que li porta avantatge per 694 llocs gràcies als seus 1.700 milions de dòlars, o Rihanna, que ocupa el lloc 2.152 gràcies als seus 1.400 milions de dòlars.

La publicació assegura que la majoria de les fortunes dels integrants de la llista prové de "el seu propi esperit empresarial" i de projectes aliens a la seua fama, com el cas de Rihanna, el patrimoni del qual és resultat de l’èxit de la marca de maquillatge Fenty Beauty, una aliança d’empreses amb el gegant del luxe LVMH, i el fabricant de llenceria Savage X Fenty.

El 2023 la cantant de 'Fearless' no va deixar de batre rècords, la seua gira 'The Eras Tour' es va convertir a la primera gira en superar els mil milions de dòlars d’ingressos. Swift es va posicionar com la primera intèrpret en guanyar un quart premi Grammy a l’Àlbum de l’Any, en l’edició d’aquest any, per la seua producció 'Midnights' i també va triomfar en el cine en produir la pel·lícula 'The Eras Tour', que va batre rècords com el film de concerts més taquiller de tots els temps en recaptar 261,7 milions de dòlars en la seua estrena.