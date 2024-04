Alerten persones al·lèrgiques sobre la presència de proteïnes de la llet en un producte de fruita seca

detail.info.publicated ep detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (AESAN), pertanyent al Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030, ha alertat les persones al·lèrgiques sobre la presència de proteïnes de la llet, no inclosa en l’etiquetatge, en un producte 'crunch' de fruita seca de la marca Air Nuts (Ref: ES2024/177). L’AESAN ha indicat s’ha tingut coneixement d’aquest fet a través del Sistema Coordinat d’Intercanvi Ràpid d’Informació (SCIRI) amb una notificació d’alerta traslladada per les autoritats sanitàries de Castella i Lleó.

En aquest sentit, l’agència ha manifestat que la informació publicada és resultant de l’autocontrol de la pròpia empresa, que ha comunicat la incidència a les autoritats competents, en compliment de la legislació i a fi de no posar a disposició de la població aliments no segurs. En concret, el nom del producte és 'Crunch de cacauet amb aroma sour cream', de la marca Air Nuts Rebels. L’aspecte del producte és envasat i el lot i data de caducitat són tots en els que en l’etiquetatge no s’inclogui la presència de llet. Així mateix, el codi de barres és 8435024408990, el pes d’unitat són 30g i la temperatura ambient.

La distribució inicial ha estat a les comunitats autònomes d’Andalusia, Cantàbria, Comunitat Valenciana, Catalunya, Castella-la Manxa i Madrid, si bé, l’AESAN no descarta que puguin existir redistribucions a altres CCAA. Aquesta informació ha estat traslladada a les autoritats competents de les comunitats autònomes a través del Sistema Coordinat d’Intercanvi Ràpid d’Informació (SCIRI) i als Serveis de la Comissió Europea a través de la Xarxa d’Alerta Alimentària europea (RASFF), per tal que es verifiqui la retirada dels productes afectats dels canals de comercialització. Com a mesura de precaució, es recomana a les persones al·lèrgiques a les proteïnes de la llet que poguessin tenir el producte anteriorment esmentat a les seues llars que s’abstinguin de consumir-la. Finalment, l’AESAN assenyala que el consum d’aquest producte no comporta cap risc per a la resta de la població.