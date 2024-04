Citen a declarar familiars de la residència de Tremp

Una vintena de familiars de víctimes i usuaris de la residència Fiella de Tremp estan citats a declarar a partir de dilluns al jutjat de la capital del Pallars Jussà com a testimonis en la causa penal pel brot de covid del novembre del 2020 en què van morir 64 dels 142 usuaris del centre. S’instrueix per homicidi imprudent. S’han citat els dies 8, 9, 12 i el 15 d’abril a fi de prendre’ls declaració com a denunciants i perjudicats i per fer-los el corresponent oferiment d’accions amb les investigades i el Patronat.

Val a recordar que al gener va declarar com a imputada l’exdirectora del geriàtric de Tremp, que va culpar les monges del brot de covid. Va afirmar que no hi va haver caos ni va faltar material com apunten Mossos, empleats i Fiscalia. També va comparèixer per videoconferència l’altra investigada, l’exresponsable d’higiene sanitària, que es va acollir al dret a no declarar. Posteriorment, van declarar els membres del Patronat Fiella –entre ells l’exalcalde Joan Ubach i el vicari general de la diòcesi d’Urgell, Josep Maria Mauri– que van rebutjar responsabilitats i van culpar del brot Salut. L’advocat Xavier Prats, que representa diverses famílies d’usuaris traspassats, recorda que “Mossos i conselleria van determinar que hi va haver descontrol i no es va seguir el pla de contingència. Això va provocar la intervenció i cessament de la direcció”.