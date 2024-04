Més de 4.100 llars lleidatanes són beneficiàries de l'Ingrés Mínim Vital

La nòmina de l’Ingrés Mínim Vital ha arribat al març a 4.185 llars lleidatanes en les quals viuen 14.282 persones, tal com reflecteix l’estadística publicada per l’Institut Nacional de la Seguretat Social. Segons aquestes xifres, dels beneficiaris d’aquesta prestació a les comarques lleidatanes, 6.690 són menors d’edat. La quantia mitjana de la prestació és de 445,53 euros al mes per llar a la província de Lleida. Respecte al mateix període de l’any passat, el nombre de beneficiaris a la província ha augmentat un 49,2%. Així mateix, de les llars que reben la prestació, 626 són monoparentals (el 15% del total). Des del juny del 2020, quan es va posar en marxa amb la pandèmia, l’IMV ha arribat a 5.317 llars de les comarques lleidatanes.

En el conjunt de l’Estat, l’IMV ha arribat a 575.317 llars i els beneficiaris són 1.725.571 persones. La quantia mitjana mensual és d’uns 500 euros per llar i, en conjunt, la nòmina ha ascendit a 350 milions d’euros. Al març, hi ha 124.654 prestacions actives més de les que hi havia fa un any, un increment del 27,7%. També hi ha més persones beneficiàries, ja que en aquestes llars conviuen 432.165 beneficiaris més que el març del 2023, amb un augment del 33,4%.