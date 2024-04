Retiren del mercat diverses tintes per a tatuatge i maquillatge permanent

detail.info.publicated Redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) ha ordenat a l’empresa Alkimia Technology and Stetic la suspensió de la comercialització i ús, així com la retirada del mercat, de diverses tintes per a tatuatge i maquillatge permanent. L’AEMPS ha informat que l’empresa comercialitza diversos productes que no compleixen amb el Reglament (UE) 2020/2081, respecte a les substàncies contingudes en les tintes per a tatuatge o maquillatge permanent, ja que presenten en la seua composició alcohol isopropílic en una concentració superior a l’acceptada a l’esmentat reglament. Segons l’agència, aquestes accions es duen a terme després de diferents comunicacions amb l’empresa per instar-la a la reformulació dels seus productes per adaptar-se a la nova normativa.

La suspensió de la comercialització i ús del producte i la retirada del mercat ha afectat totes les unitats dels productes 512-PE: Stetika Gama Negra Micropigments i Stetika Gold Gama Negra Micropigments; 513-PE: Stetika Gama Amarilla Micropigments i Stetika Gold Amarilla Micropigments; 514-PE: Stetika Gama Blanca Micropigments i Stetika Gold Blanca Micropigments, i 515-PE: Stetika Gama Roja Micropigments i Stetika Gold Roja Micropigments. Aquesta normativa estableix la prohibició de comercialitzar o utilitzar els productes que no compleixin amb els criteris establerts a partir del 4 de gener de 2022 (en el cas de les restriccions relatives al pigment blau 15:3 i al pigment verd 7, a partir del 4 de gener de 2023). En conseqüència, les tintes que no s’ajustessin amb l’establert haurien de ser retirades del mercat abans de la data indicada.

L’AEMPS va publicar el 2021 una nota informativa sobre l’entrada en aplicació del Reglament 202/2081 i la restricció de l’ús de determinades substàncies en tintes per a tatuatges o maquillatges permanents.

A més, l’agència assegura que va contactar directament amb tots els responsables de la posada al mercat de tintes de tatuatge i maquillatge permanent afectades per la situació, per informar-los que s’havien d’adaptar a la nova regulació; entre ells es trobava l’empresa Alkimia Technology and Stetic. En aquest punt, l’AEMPS ha informat a professionals i centres de tatuatge que, si disposen d’alguna unitat dels productes afectats, no els utilitzin i els tornin al punt de compra, o bé es dirigeixin a l’empresa per a la seua devolució. Quant als punts de venda, l’AEMPS recomana que revisin els productes emmagatzemats a l’establiment. A més, si disposen d’unitats dels productes afectats, demanen retirar-les de la venda i tornar-les a l’empresa.