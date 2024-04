Xarrada sobre la incidència de la IA en el sector productiu

L’Institut d’Estudis Ilerdencs va acollir dimarts la segona sessió programada dins del cicle Ciència a l’IEI, una activitat organitzada per la Secció de Ciències Experimentals, Matemàtiques i Tecnologies de l’IEI, dedicada en aquesta edició al tema IA. Serem els robots o els amos dels robots? Va ser impartida per Xavier Domingo, director de la unitat d’Intel·ligència Artificial Aplicada del Centre Tecnològic Eurecat, que va oferir la xarrada titulada Intel·ligència artificial al sector productiu: oportunitats, exemples i una mirada cap al futur. Domingo va posar exemples d’aplicacions reals de la IA en diferents àmbits productius, els tipus de solucions que es poden oferir, les últimes tendències, què està per venir i una reflexió de cara al futur. La xarrada va ser presentada per Ferran Perdrix, responsable d’Innovació de SEGRE. El cicle es tancarà dimarts vinent, dia 9 d’abril, amb Marc Borràs i Però què és l’IA? Els diferents tipus d’IA vists des de les matemàtiques. La sessió es podrà seguir presencialment a l’Aula Magna de l’IEI a partir de les 18.00 hores i via streaming al canal ieicultura.cat.