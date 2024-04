Aquests són els aliments que més han pujat de preu l’últim mes

detail.info.publicated europa press

Els tres aliments afectats per la rebaixa de l’IVA que més van pujar de preu als supermercats l’últim mes són les cebes, la raïms blanques i les pomes fuji, segons les dades de l’estudi realitzat per Facua-Consumidores en Acción, que analitza l’evolució dels preus entre febrer i març, mentre que l’oli d’oliva continua liderant les pujades interanuals.

En concret, les cebes van experimentar de mitjana un increment de preu mensual del 14%. La pujada més important es va donar a Alcampo, al passar el quilo de cebes tub d’1,29 euros el febrer a 1,89 euros al març, la qual cosa suposa un 46,5% més.

Per la seua part, la safata de 500 grams de raïm blanc sense llavors es va encarir de mitjana un 9,6% l’últim mes, registrant l'increment més elevat en la marca El Mercado de Aldi, amb un 50% més (d’1,99 a 2,99 euros).

La poma fuji, per la seua part, costava al març una mitja de 9,2% més que el mes anterior. La pujada més elevada es va donar a la bossa d’un quilo a Dia, on l’encariment ha estat del 22,8%, passant dels 2,19 euros a 2,69 euros, mentre que les taronges també van registrar un notable augment en els preus en aquestes últimes setmanes. Així, la malla de quatre quilos era un 7,5% més cara que el mes anterior, sent la de Lidl la pujada més notable (de 4,25 euros el febrer a 5,39 euros al març).

Durant l’últim mes també es va incrementar el preu de les pastanagues (un 4,6%), de les patates (un 3,6%) i de l’oli d’oliva (un 3%). L’oli que més es va encarir de febrer a març va ser el litre d’oliva suau marca Coosur a Hipercor, que va passar d’estar en oferta a 7,59 euros a costar 13,25 euros (un 74,5% més).

Els xampinyons laminats i el quilo de llenties pardinas no van registrar cap variació en els seus preus en l’últim mes, mentre que els aliments que han baixat preus aquest mes ha estat la safata de maduixes de 500 grams (-35,4%), la dotzena d’ous (-3,8%) les pomes golden (-3,4%), les peres conferència (-2,5%), els llimons (-1,7%) o l’oli de gira-sol (-1,5%).

Oli d’oliva

D’altra banda, l’informe mostra que el preu de l’oli d’oliva continua liderant les pujades a nivell interanual amb un increment mitjà del 75,5%.

D’aquesta forma, el producte que més es va encarir entre març de 2023 i març de 2024 va ser el litre de verge extra Hojiblanca Carbonell a Hipercor, que ha passat d’estar en oferta a 5,99 euros a costar 15,99 euros, la qual cosa suposa un increment del 167%.

Les peres conferència, per la seua part, costen un 30,3% més que fa un any, mentre que l’encariment en les pomes fuji ha estat del 28,4% en aquest mateix període. També registren un notable augment de preu les patates (un 15,5%), el raïm blanc (un 13,5%) o les pastanagues (gairebé un 13%).

Dels productes analitzats, l’oli de gira-sol és el que més ha baixat de preu l’últim any, ja que ho ha fet de mitjana un 28,9%. La rebaixa més gran es va donar en el litre d’oli de gira-sol Fontasol a Carrefour, que va passar de 3,39 euros el març de 2023 a 1,39 euros el març de 2024, un 59% menys.

Les maduixes acumulen una baixada del 12,6% en els últims 12 mesos mentre que l’enciam iceberg costa un 5,7% menys que el març de l’any passat. Tant la dotzena d’ous com el quilo de llimons costa ara un 2,9% menys que el març de 2023.

D’altra banda, Facua ha recordat que continua denunciant les pujades des del setembre passat davant de la Direcció General de Consum, que depèn ara de la cartera del ministre Pablo Bustinduy, que va anunciar el febrer que el seu Departament havia enviat un requeriment a les principals cadenes de supermercats i hipermercats per sol·licitar-los que acreditin que les pujades que han aplicat des de gener de 2023 als preus d’aliments bàsics, però ha subratllat que Consum no ha aclarit si les cadenes han donat resposta a aquesta demanda.