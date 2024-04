Els casos de càncer de pròstata es duplicaran el 2040 i les morts creixeran el 85 %

detail.info.publicated efe

Els casos anuals de càncer de pròstata a tot el món es preveu que es dupliquin entre 2020 i 2040, mentre que les morts augmentarien el 85 %, en especial als països de menys recursos, segons un informe que publica la revista The Lancet.

Les dades indiquen que els casos anuals d’aquesta malaltia passarien d’1,4 milions el 2020 a 2,9 milions el 2040, i que les morts anuals augmentarien des de 375.000 fins gairebé 700.000, principalment entre els homes dels països de renda baixa i mitja.

Tanmateix, és "probable que les xifres reals siguin molt superiors" a les registrades a causa de l’infradiagnòstic i a les oportunitats perdudes per a la recopilació de dades als països de renda baixa i mitja, indica la comissió (grup d’experts) de The Lancet sobre el càncer de pròstata.

Aquesta malaltia representa un 15 % de tots els càncers masculins i la forma més comuna en més de la meitat dels països.

Els principals factors de risc són tenir més de 50 anys i antecedents familiars. Així, el gradual envelliment de la població i l’augment de l’esperança de vida donaran lloc, en els propers anys, a més homes grans que tinguin aquest càncer.

"A mesura que més i més homes de tot el món arribin a la mitjana edat i la vellesa, es produirà un augment inevitable del nombre de casos de càncer de pròstata. Sabem que aquest augment de casos està per caure, per la qual cosa hem de començar a planificar i actuar ja", va advertir Nick James, de l’esmentada comissió i investigador en l’Institut del Càncer de Londres. Les morts per càncer de pròstata han disminuït en la majoria dels països d’alts ingressos des de mitjans dels anys noranta.

Detecció primerenca

Els experts destaquen la necessitat mundial d’explicar amb programes de detecció primerenca nous i millorats, més enllà de la prova PSA, que mesura amb una anàlisi de sang una proteïna anomenada antigen prostàtic específic.

A molts països de renda alta, els majors de 50 poden demanar aquesta prova encara que no tinguin símptomes i siguin de baix risc. Un enfocament que condueix a un excés de proves en els homes grans de baix risc, però no augmenta la detecció en els més joves amb més risc.

Els autors recomanen utilitzar la ressonància magnètica en combinació amb la prova del PSA per examinar els homes amb alt risc de càncer de pròstata als països d’ingressos alts, com els que tenen antecedents familiars de la malaltia, els d’origen africà i els portadors de la mutació BRACA2.

Als països de menors ingressos són "vitals" nous enfocaments que permetin un diagnòstic més precoç, ja que la majoria dels homes d’aquests països presenten càncer metastàtic quan són diagnosticats.

Igualment cal conscienciar els homes i les seues famílies sobre els perills i els símptomes del càncer de pròstata metastàtic, ja que a molts països de baixos i mitjans ingressos no es coneixen bé, així com informar de les teràpies disponibles.