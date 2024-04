Els programes d’exercici físic poden millorar els símptomes depressius, segons un estudi

detail.info.publicated europa press

Un estudi de l’Institut de Salut Mental i del Servei de Medicina Física i Rehabilitació de l’Hospital del Mar de Barcelona ha afirmat que els programes d’exercici físic poden millorar els símptomes depressius.

Publicat en el 'Journal of Affectiv Disorders', indica que l’esport ha de fer-se dins d’un programa establert i individualitzat, amb supervisió d’experts "per garantir que es duu a terme de forma correcta", informa l’hospital en un comunicat d’aquest divendres.

La investigació ha revisat la literatura científica sobre aquest camp, seleccionant 15 estudis, que sumaven més de 2.000 participants i "el denominador comú entre ells és l’efecte de l’exercici físic" en persones que presentaven símptomes depressius, ja sigui com a diagnòstic primari o en el context d’una altra malaltia.

Els resultats apunten que l’exercici físic té impacte en la depressió, millorant els símptomes i qualitat de vida, i que s’ha d’adaptar al programa seleccionat per al pacient: "La recomanació genèrica, com anar a caminar cada dia, no té el mateix efecte, mentre que l’entrenament directe el maximitza."

Els programes d’exercici físic que mostren més eficàcia tenen una durada d’entre 8 i 12 setmanes, amb tres hores de treball setmanal, i els efectes positius es mostren tant en el "retorn al funcionament previ a la depressió com en la millora dels mateixos símptomes depressius" i en la qualitat de vida dels pacients.