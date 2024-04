La Fiscalia de l'Audiència Nacional obre una investigació sobre els possibles "efectes adversos" del Nolotil

detail.info.publicated agencies

La Fiscalia de l'Audiència Nacional ha obert una investigació per "comprovar si existeix o no risc d'efectes adversos a la salut dels ciutadans" per l'ús del medicament Nolotil, que es presenta com un fàrmac per tractar el dolor i la febre. El Ministeri Públic vol determinar si, en cas que es confirmin aquests "efectes adversos" del medicament, existeixen responsabilitats per part dels fabricants, comercialitzadors i organismes que l'han validat.

La Fiscalia actua després d'una denúncia del Defensor del Pacient que advertia dels "efectes adversos per a la salut dels ciutadans" que provocava el Nolotil i recordava que aquest medicament ja està prohibit a diversos països.

L'Associació d'Afectats per Fàrmacs també va presentar un recurs administratiu perquè el medicament no es pogués receptar a ciutadans dels països on s'ha prohibit.La Fiscalia es declara competent per investigar el cas, situa la causa a l'Audiència Nacional i designa com a instructor el fiscal Manuel Capoy "per a la pràctica de totes les diligències que siguin necessàries".

La ministra de Sanitat, Mónica García, no ha entrat a valorar la decisió de la Fiscalia de l'Audiència Nacional d'investigar possibles efectes adversos del 'Nolotil', però sí que ha recordat que "com tots els medicaments té efectes secundaris", i, concretament en aquest fàrmac, "en alguns casos, cal supervisió i que hi hagi un seguiment".

"Sempre que s'avalua i que s'introdueix qualsevol medicament, és a dir, es manegen els riscos-beneficis. (...) En el cas del 'Nolotil' hi ha en alguns casos que, bàsicament, el que necessiten és supervisió i que hi hagi un seguiment", ha assenyalat en una entrevista a Catalunya Ràdio recollida per Europa Press.

Així, la ministra ha recordat que des de l'Agència Espanyola del Medicament i Productes Sanitaris (AEMPS), que és l'organisme encarregat de la regulació, l'avaluació, l'autorització i la vigilància de medicaments i productes sanitaris a Espanya, es realitza una avaluació prèvia de cada fàrmac abans de la seva autorització "sempre posant per sobre els beneficis davant dels riscos".

Per tant, "no sé si és un tema de fiscalia, el que sí que és un tema de fàrmacovigilància, que és el que fem aquí, el que es porta fent de tota la vida aquí a Espanya ia Europa ia tot arreu, vigilar quins són aquests efectes secundaris", ha conclòs.