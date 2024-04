Les claus del pla antitabac

detail.info.publicated europa press

El nou full de ruta contra el tabaquisme des d’avui vigent contempla mesures com una ampliació dels espais en els quals no es podrà fumar, l’increment de la fiscalitat, l’empaquetament genèric o l’equiparació dels vapejadors, però no serà una realitat fins que no es materialitzi en lleis.

A la pràctica, el pla que ha tirat endavant el Ministeri de Sanitat amb el consens de totes les comunitats canvia poc la situació actual, ja que caldrà esperar el paquet legislatiu per a una veritable transformació.

El que fa és establir les bases sobre les que se sustentaran les diferents iniciatives que s’emprendran mitjançant decrets -més ràpids- o reformes de la normativa actual o noves lleis -que seran més lentes.

Així ho han explicat diverses vegades els responsables de Sanitat des que revelessin la seua intenció de "desempolsegar" un document que porta guardat en un calaix del Ministeri des de finals de 2021, i que ha tingut diverses modificacions fins culminar en l’actual que, amb cinc metes i 23 objectius, aspira a reduir la prevalença del consum al nostre país.

En definitiva, el més immediat seran totes aquelles mesures que no impliquin legislació, les ques són menys, moltes de les quals a més ja s’estaven implementant, com les relacionades amb campanyes de conscienciació o capacitació de professionals, i que amb aquest pla tindran des d’ara "més presència", en paraules de la ministra de sanitat, Mónica García.

Es pot continuar fumant on està permès... de moment

El document de 2021 no esmentava les terrasses d’hostaleria, encara que es deduïen del terme "espais exteriors". El que sí que concretava eren els vehicles particulars en presència de menors, que la redacció final del text recull (ni l'anterior versió abans que s’hi incorporessin el 94 % de les esmenes proposades aquests dies per les comunitats).

El que sí que s’ha fet és canviar el concepte d’espai "privat" per substituir-lo per "espais d’ús públic o col·lectiu" perquè, com ha dit la ministra, en aquest àmbit no se’n pot anar més enllà de "recomanacions".

Concretés o no els espais, aquest pla, com cap de tants altres d’aquest tipus que s’aproven, no pot imposar prohibicions, per això es deixa a la llei que es negociarà en seu parlamentària.

És a dir, es pot continuar fumant on està permès, fins que es prohibeixi per llei. L’equip de Mónica García sempre ha advocat per vetar-ho en terrasses, marquesines o platges, però això haurà de quedar plasmat en una actualització de la llei antitabac de 2006, actualitzada el 2010, que haurà de negociar-se en el Parlament.

Les comunitats poden, no obstant, ampliar els espais

No obstant les comunitats podrien optar, si així ho volguessin, per promoure més espais sense fum. De fet, ja moltes ho estan fent, com Galícia, que va estendre les 'Platges sense fum’ a parcs o ports.

Galícia és una de les autonomies que més fermament ha defensat l’autoregulació d’aquests espais, però en Sanitat el rebutgen perquè ha demostrat que la voluntarietat en salut pública "no funciona".

La qual cosa no impedeix que, mentre arriba la llei, si una comunitat vol autoregular espais, ho faci, perquè "sempre han tingut la potestat" de poder fer-ho, com a obligació o com a recomanació, ha recordat García.

Però correspon al Ministeri "donar seguretat jurídica" perquè aquestes mesures "tinguin un aval jurídic" i es garanteixi el principi d’equitat, per tant quines seran en el futur les noves zones en les quals no es podrà fumar a tot Espanya "ho ha de decidir el poder legislatiu".

Els vapejadors

L’estratègia pretén equiparar els dispositius electrònics al tabac convencional imposant restriccions a la venda, subministrament i requisits d’etiquetatge, fabricació i comercialització, de manera que només puguin comercialitzar-se en punts determinats, com passa amb els cigarros.

Així, la idea és, tal com recull el document, equiparar la seua promoció i publicitat a la de les formes de consum més tradicionals tant als dispositius que utilitzin líquids, cartutxos o recanvis amb nicotina com els que no la continguin, ja que aquests últims "són els més utilitzats per la població jove i són porta d’entrada al consum de tabac i l’addicció posterior".

També ha introduït la prohibició dels vapejadors d’un sol ús d’un sol ús. Però per a això també caldrà canviar les lleis.

Empaquetament genèric

La restricció de l’ús de logotips, colors, imatges de la marca o informació promocional que no siguin el nom comercial o el nom del producte en un color i tipus de lletra normalitzats és una de les mesures que també ha causat controvèrsia entre les comunitats.

Però això també requereix una reforma legislativa, en concret del reial decret de 2017 que regula determinats aspectes relatius a la fabricació, presentació i comercialització dels productes del tabac i els productes relacionats.

De fet, és la primera mesura amb què Sanitat estrenarà l'estratègia antitabac, traient "ja" a consulta pública la iniciativa, segons va avançar ahir EFE el director general de Salut Pública i Equitat en Salut, Pedro Gullón.

Augment del preu mitjançant la fiscalitat

Tampoc això no canviarà de moment. Sanitat està negociant amb Hisenda, únic ministeri que té la competència de fer-ho, per impulsar iniciatives que incrementin la fiscalitat i que aquests fons puguin anar destinats a algunes mesures del pla en matèria de prevenció.