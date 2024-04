El Ball d’Arquets de Tàrrega va celebrar ahir una festa per donar la benvinguda a la primavera. Ho va fer amb una cercavila i uns balls davant d’un nombrós públic, simulant com naixen les flors dels seus arcs. També hi va haver un bingo musical. El Ball d’Arquets de Tàrrega es va recuperar l’any 2012. Informa L. Perdós.