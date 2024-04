Jornada estiuenca a Ponent, amb temperatures de fins a 30 graus

Les comarques lleidatanes van registrar ahir una jornada de temperatures estiuenques. De fet, l’estació meteorològica de Lleida-la Femosa va ser la que va registrar la màxima catalana a l’assolir els 30 graus. El rànquing el van complementar els Alamús i Alcarràs, ambdós amb temperatures de fins a 29,1 graus.

Aquesta calor excepcional es deu a la gran llengua de calitja que aquests dies s’estén per tot Espanya. Aquesta pols en suspensió arriba directament del Sàhara després que la borrasca Olivia es desplaci al nord-est en direcció al Regne Unit, la qual cosa afavoreix el migjorn sobre la Península. Encara que es tracta de valors molt alts per a l’època de l’any, no suposen un rècord. Segons els registres de l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet), el 9 d’abril del 2011 la capital del Segrià va arribar a 33 graus. Així mateix, la temperatura més alta d’un abril des que es tenen registres es va donar al Vilosell (1970) i la Seu d’Urgell (1977), on hi va haver 34 graus de màxima.