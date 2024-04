La llei catalana de parelles de fet, en mans del TC

Les parelles de fet a Catalunya amb dos anys de convivència o fills en comú, però que no han formalitzat la relació davant de notari o a l’ajuntament, podrien perdre els seus drets i quedar desprotegides si el Tribunal Constitucional tomba part de la norma catalana. Segons La Vanguardia, un litigi que està en aquests moments als jutjats i que afecta una parella que no havia formalitzat els seus cinc anys de convivència podria desencadenar el pronunciament d’inconstitucionalitat. Els afectats quedarien a la intempèrie i deixarien de tenir dret a pensió, compensacions o viudetat. Segons les últimes dades de l’Idescat, el 2021 hi havia més de 15.000 parelles de fet a les comarques lleidatanes, estiguin inscrites o no al registre.

El cas que podria dinamitar la llei es va plantejar el setembre de l’any passat i correspon a una parella que va conviure cinc anys, però que no va tenir fills ni va formalitzar la relació. Un dels membres de la parella va morir sense haver deixat testament i la mare del mort va reclamar els béns. La parella va sol·licitar la nul·litat i un jutjat li va donar la raó, però la mare va presentar una qüestió d’inconstitucionalitat. El Tribunal Constitucional ja va tombar l’any 2013 la llei navarresa de parelles de fet. L’esmentada normativa reconeixia la unió estable quan els membres de la parella hagin conviscut un període mínim d’un any, tret que tinguessin descendència.