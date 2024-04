Un 27% d’espanyols reconeix prendre somnífers, ansiolítics o antidepressius, segons un estudi

detail.info.publicated europa press

El 27 per cent dels espanyols reconeix prendre somnífers, ansiolítics o antidepressius, almenys, una vegada al mes, segons l’'Estudi internacional del Grup AXA sobre Salut i Benestar Mental’, que la Fundació AXA ha presentat aquest dilluns.

Així mateix, un 16 per cent dels ciutadans reconeix consumir aquest tipus de fàrmacs una vegada a la setmana, el que "demostra que Espanya té uns resultats dels més alts d’aquesta enquesta", ha ressaltat la directora de Salut d’AXA Espanya, Elena Flores.

En comparació amb països de l’entorn, Espanya (27%) es troba per sobre en el consum d’aquesta mediació una vegada al mes: França (18%), Alemanya (20%), Itàlia (16%) i Regne Unit (24%).

"El model que hi ha a Espanya és clarament un model farmacològic, això no és ni bo ni dolent, però cal tenir compte que ha de ser una ajuda puntual. Les persones hem de saber resoldre el que ens passa", ha manifestat el president del Consell General de la Psicologia d’Espanya, Francisco Santolaya.

El psicòleg ha mostrat la seua preocupació amb aquests resultats i ha recordat que, a Espanya, 4.422.684 persones prenen diàriament ansiolítics i hipnòtics, la qual cosa suposa un augment d’un 11 per cent en els últims 10 anys. A més, unes 4.602.888 persones a Espanya prenen diàriament antidepressius, un 45 per cent més que fa 10 anys.

El 34% dels espanyols té problemes de salut mental

L’estudi, que recull dades de 16 països al món amb un total de 16.000 entrevistes realitzades en una població d’entre 18 a 75 anys, també indica que el 34 per cent dels espanyols reconeix que té problemes de salut mental, lluny de xifres d’altres països com Suïssa (26%), França (26%), encara que millor que EUA ( 40%) o Regne Unit (37%).

Flores ha incidit que la situació dels espanyols ha empitjorat en aquest sentit en els últims anys, quan el percentatge de persones amb problemes era del 26 per cent el 2022 i del 28 per cent el 2021.

"La salut mental és un problema de primer nivell a Espanya, on un terç de la població reconeix problemes, un 17 per cent diu tenir depressió i un altre 16 per cent ansietat, fòbia o estrès posttraumàtic," ha destacat Flores, qui ha reconegut que "encara així, Espanya és un dels països del món en el qual es diagnostica més per part de professionals sanitaris".

En aquest punt, l’estudi revela que el 62 per cent dels espanyols se senten bastant estressats, el nivell més alt dels tres últims anys. A més, el 68 per cent de persones asseguren que en l’última setmana els va costar relaxar-se, se sentien abatudes i tristes (67%) i se sentien a punt d’entrés en pànic (36%).

Per a Flores, tots aquests problemes han augmentat després de l’arribada del Covid-19. "Hem tingut una situació postpandèmica en la qual la nostra salut mental s’ha anat deteriorant amb el temps", alguna cosa que per a l’experta "no ha de normalitzar-se".

Els espanyols, els que van més al metge

L’estudi reflecteix que els espanyols van als centres mèdics molt més que la resta de ciutadans d’altres països de la mostra. Un 65 per cent dels enquestats diu haver visitat un especialista per un problema de benestar mental l’últim any, sent el 32 per cent els que han anat a psicòlegs o psiquiatres. En aquest sentit, les dades d’Espanya se situen dalt de la mostra juntament amb francesos i belgues (67%).

Malgrat que les dades d’Espanya són dels més alts de la mostra internacional, s’observa una proliferació dels autodiagnòstics, ja que el 16 per cent de les persones diu que ha investigat o fet consultes a través d’Internet.

Quant als motius que han afectat la salut mental durant els últims 12 mesos, en primer lloc es troba un sofriment psicològic (34%), seguit d’una situació financera complicada (28%) i d’aïllament social (25%).

"Quan mirem la distribució per edats, els més joves, de 18 a 24 anys, estan experimentat un situació de sofriment psicològic i aïllament social. Un 43 per cent d’ells ens diuen que s’asseguin sols, és una dada que impacta, tenen amics i família, però tenen sentiment de solitud", ha finalitzat Flores.