Aquestes són les carreres amb més risc de desaparèixer per la Intel·ligència Artificial, segons un estudi

Les carreres més amenaçades per la implantació de la tecnologia són Història; Informació i Documentació; Ciències del mar; Llengües modernes i aplicades; Criminologia; Humanitats; Nutrició humana i dietètica; Belles arts; Ciències del treball; Geografia; Enginyeria horticultura i jardineria; Nàutica i transport marítim; Història de l’art; Finances i comptabilitat; Gestió i administració pública; i Turisme.

Així ho reflecteix l’estudi 'La Demanda d’Educació Superior davant del Canvi Tecnològic i la Intel·ligència Artificial’ publicat per la Fundació d’Estudis d’Economia Aplicada (FEDEA), recollit per Europa Press, que analitza la demanda d’estudis universitaris en un entorn caracteritzat per la incertesa tecnològica i la irrupció de la Intel·ligència Artificial.

El treball, elaborat per José Ignacio Conde-Ruiz (FEDEA i UCM), Juan José Ganuza (FUNCAS i UPF), Carlos Victoria (UCM) i Manu García (Washington University in St. Louis i Federal Reserve Bank of St. Louis), analitza, utilitzant dades espanyoles, l’impacte que el canvi tecnològic i la Intel·ligència Artificial poden tenir sobre la demanda d’estudis universitaris.

L’estudi està elaborat a partir de l’índex de rutinització (RTI) que indica aquelles carreres que estan formant treballadors en ocupacions que, en tenir un alt percentatge de tasques rutinàries, corren un risc més elevat de ser reemplaçades per la tecnologia. Com més gran sigui aquest índex, major és el risc que l’ocupació sigui reemplaçada per la tecnologia.

Per tant, aquelles titulacions amb un RTI més alt corren el mateix risc, ja que indicaria que els acabats de graduar en l’esmentada carrera estarien sent contractats en ocupacions que es veuran amenaçades per la tecnologia.

La investigació conclou que les carreres que estan més amenaçades pel desenvolupament de la Intel·ligència Artificial o de softwares "hauran d’adaptar el seu pla d’estudis per donar una formació als seus estudiants que els permeti trobar ocupacions que no es trobin en risc d’automatització".

D’altra banda, assegura que les carreres amb índex de rutinització baix són carreres que estan formant treballadors en ocupació amb un percentatge baix de tasques rutinàries i, per tant, tenen menys risc de desaparèixer per l’avanç de la tecnologia.

Entre les carreres amb menor risc de desaparèixer per l’avanç de la tecnologia es troben, fonamentalment, enginyeries de divers tipus, Matemàtiques, Física i Arquitectura.

"Si la formació universitària és complementària a l’avanç de la tecnologia, els estudiants que cursen aquests graus no corren risc quant a les ocupacions que exerciran en el futur. En aquest sentit, totes les carreres amb índexs elevats d’exposició a la tecnologia (software o Intel·ligència Artificial) han d’actualitzar els seus continguts i plans d’estudi, prestant especial atenció al progrés tecnològic", assenyalen els experts.

En concret, l’estudi recull que les titulacions amb valors alts de l’índex d’exposició a l’IA o al software són les enginyeries; Informàtica; Arquitectura; Estadística; Ciències i Tecnologia dels aliments i Enginyeria Alimentària; Nàutica i Transport Marítim; o Desenvolupament de Software i d’Aplicacions.

Tanmateix, entre les titulacions amb valors baixos dels índexs d’exposició a la tecnologia es troben les carreres relacionades amb l’Educació; Humanitats; Finances i Comptabilitat; Protocol i Esdeveniments; Música i Arts Escèniques; Traducció i Interpretació; Llengües Estrangeres; Arqueologia; o Gestió i Administració Pública.

D’altra banda, l’informe detalla els camps d’estudi amb menor i major percentatge de dones respecte al total de matriculats en Grau.

Així, indica que les dones estan sobrerepresentades en els graus relacionats amb la salut, l’assistència social i l’ensenyament, denominats "economia de les cures". En ciències socials i humanitats, encara que existeixen divergències de representació, aquestes són, en general, menors.

Finalment, en els graus STEM, amb l’excepció d’aquells graus relacionats amb la salut, les dones estan significativament infrarepresentades.