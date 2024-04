Centenars de visitants animen una jornada festiva a l'Albi

Més de 500 persones van participar en el dinar popular per la fira i el centenari. - GERARD HOYAS

“La gentada que s’ha vist enguany no l’havíem vist mai. Ha estat un èxit”, explica Anna Feliu, alcaldessa de l’Albi, localitat de les Garrigues que aquest diumenge va celebrar la vuitena edició de la Fira del Caragol.

De fet, al llarg de la jornada festiva es van despatxar al voltant de 600 racions de caragols cuinats de diverses maneres, una xifra elevada en relació amb la d’altres edicions i ajuda a fer-se una idea de l’afluència registrada.La vuitena edició de la fira va incloure també la participació d’uns seixanta expositors, la majoria dels quals de comerços i empreses locals i de la comarca, que van plantar les seues parades a la zona centre de la localitat a partir de primera hora del matí.La Fira del Caragol va ser inaugurada per Jordi Turull, el secretari general de Junts, formació a la llista lleidatana de la qual per a les pròximes eleccions al Parlament Feliu ocupa la tercera posició.La programació de la fira va incloure un dinar popular al pavelló en el qual també es commemorava el centenari de la fundació del club de futbol local a la qual, en un municipi de 764 habitants, va assistir mig miler de persones.“Hem aprofitat la fira per celebrar el centenari del club de futbol de l’Albi, una efemèride que pocs poden celebrar”, va assenyalar Feliu.

El club de futbol local celebra el centenari

L’Albi va celebrar ahir el primer segle d’antiguitat del club de futbol local, que competeix en Tercera Catalana i que a la tarda es va imposar 2-1 al Puigverd de Lleida en el seu particular partit del centenari. L’equip ha editat un llibre que recorre en imatges aquests cent anys, ha estrenat el seu primer himne i ha llançat una samarreta commemorativa que posa a la venda perquè puguin adquirir-la els aficionats.