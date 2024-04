El Vaticà condemna el canvi de sexe, la teoria de gènere i els ventres de lloguer

detail.info.publicated efe

El Vaticà ha publicat aquest dilluns un document en el qual condemna com greus violacions de la dignitat humana, a més de les ja conegudes eutanàsia o avortament, la teoria de gènere, el canvi de sexe i la maternitat subrogada, però també es mostra a favor de despenalitzar l’homosexualitat.

El text del dicasteri per a la Doctrina de la Fe, titulat 'Dignitas infinita' i l’elaboració del qual ha durat cinc anys, es publica en ocasió del 75 aniversari de la Declaració Universal dels Drets Humans per oferir "també a l’Església l’oportunitat d’aclarir alguns malentesos que sorgeixen sovint entorn de la dignitat humana".

La maternitat subrogada, deplorable

Al document presentat pel nou prefecte, el cardenal argentí Víctor Manuel Fernández, s’enumeren les "violacions greus de la dignitat humana que són d’especial actualitat" i entre aquestes l’Església es posiciona en contra de la maternitat subrogada, "mitjançant la qual el nen, immensament digne, es converteix en un mer objecte".

Es tracta d’una cosa "deplorable", "que a més ofèn greument la dignitat de la dona i del nen i es basa en l’explotació de la situació de necessitat material de la mare".

"Un fill és sempre un do i mai l’objecte d’un contracte", s’indica en el text, que recorda la crida del papa Francesc perquè "la comunitat internacional es comprometi a prohibir universalment aquesta pràctica".

En la roda de premsa de presentació, el cardenal Fernández va assegurar que davant del desig de ser mare s’ha de respectar la dignitat humana i va convidar a acollir-se a altres formes com l’adopció.

Despenalitzar l’homosexualitat

La Doctrina de la fe, que fa uns mesos va publicar que era possible la benedicció a les parelles gais, reitera que "tota persona, independentment de la seua tendència sexual, ha de ser respectada en la seua dignitat" i denuncia "que en alguns llocs s’empresoni, torturi i fins i tot privi del bé de la vida no poques persones, únicament per la seua orientació sexual".

Referent a això, el cardenal va dir que "la idea del matrimoni gai amb la mateixa eliminació de les diferències no sembla acceptable", però "és dolorós que alguns catòlics defensin lleis injustes" que ordenen l’empresonament de persones "pel sol fet de ser homosexuals". I va afegir: "Estem evidentment a favor de la despenalització de l’homosexualitat".

El canvi de sexe atempta contra la dignitat

Tanmateix, l’antic Sant Ofici carrega contra "la teoria de gènere", que considera "extremadament perillosa perquè esborra les diferències en la seua pretensió d’igualar a tots" i "pretén negar la diferència més gran possible entre els éssers vius: la diferència sexual".

D’altra banda, condemna els canvis de sexe perquè "és al cos, de fet, on cada persona es reconeix generada pels altres, i és a través del seu cos que l’home i la dona poden establir una relació d’amor capaç de generar altres persones".

"Per això tota operació de canvi de sexe, per regla general, corre el risc d’atemptar contra la dignitat única que la persona ha rebut des del moment de la concepció", encara que matisa que "això no significa que s’exclogui la possibilitat" en "una persona afectada per anomalies genitals, que ja són evidents en nàixer o que es desenvolupen posteriorment."

Respecte a les persones transsexuals, que el papa rep en moltes de les seues audiències, el titular de la Doctrina, va afirmar que darrere hi ha "una tendència de l’ésser humà de creure que és capaç de canviar i construir tot com si no hi hagués res abans que ell", però el "principi d’acollida a tothom, com diu el papa, no canvia".

I s’esmenta la "violència digital" ja que n’hi ha prou amb pensar en com de fàcil que és, a través d’aquests mitjans, posar en perill la bona reputació de qualsevol persona amb notícies falses i calúmnies".

Un extens apartat està dedicat a "les violències contra les dones", entre elles "la coacció a l’avortament, que afecta tant a la mare com al fill, tan sovint per satisfer l’egoisme dels homes," però també la poligàmia, a més d’incloure una ferma condemna contra els feminicidis.

Entre els temes més importants per a l’Església figura la condemna de l’avortament i en el text es lamenta "la difusió d’una terminologia ambigua, com la d’interrupció de l’embaràs, que tendeix a ocultar la seua veritable naturalesa i a atenuar la seua gravetat en l’opinió pública."

També condemna l’eutanàsia i el suïcidi assistit i critica que es parli de vegades de "lleis de mort digna".