Els espanyols puntuen la seua felicitat amb un 7,7 sobre 10, segons el CIS

detail.info.publicated europa press

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Els espanyols puntuen de mitjana la seua felicitat amb un 7,69 sobre 10 --la xifra és de 7,72 en homes davant 7,66 en les dones--, segons es reflecteix a l’enquesta 'Hàbits esportius a Espanya (V)' del Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS).

En la mateixa, es pregunta a la ciutadania sobre l’esport que fan, si els agrada o no practicar-ho i sobre la seua salut i forma física, entre altres qüestions. El treball de camp s’ha realitzat de l’11 al 19 de març i amb una mostra de 8.487 entrevistes.

Quant al seu estat de salut, el 82,5 per cent assegura que s’asseguin "bé o molt bé" i només un 11,5 per cent diuen sentir "dolent o molt dolent". Un 5,5 per cent ha contestat que "ni bé ni malament". A més, segons l’enquesta, la majoria dels espanyols (50,2%) que practica esport ho fa per mantenir o millorar la salut.

Quant al benestar propi; el 86,5 per cent dels espanyols afirma sentir-se "bé o molt bé", i només un 8,8 per cent "dolent o molt dolent".