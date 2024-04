El raper Morad ingressa a presó amb una condemna de sis mesos per conducció temerària

detail.info.publicated efe

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El raper Morad ha ingressat voluntàriament a la presó Brians 2 de Sant Esteve Sesrovires, a Barcelona, per complir una condemna de sis mesos de presó per conducció temerària per uns fets succeïts el 2022.

Segons han informat fonts penitenciàries, el músic, que recentment va acceptar una condemna de dos anys de presó per instigar un grup de joves de L’Hospitalet de Llobregat a atacar la policia, roman des d’ahir en el mòdul d’ingressos del centre penitenciari.

El raper va entrar voluntàriament a presó per complir una condemna de sis mesos de presó que se li va imposar després que la policia ho denunciés per posar en perill la seguretat del trànsit quan conduïa el seu vehicle l’any 2022.

El mes de febrer passat, Morad, un dels exponents més importants de la música urbana a Espanya, va acceptar dos anys de presó per haver instigat a una multitud a llançar pedres contra els policies que, davant de les queixes dels veïns, van acudir el 2021 a L’Hospitalet de Llobregat mentre gravava un vídeo musical amb un dron, sense permís.

Aquesta condemna, per incitació als desordres públics i atemptat amb ús d’instrument perillós, li va ser suspesa perquè manca d’antecedents vinculats amb aquest tipus de delictes, amb la condició que no torni a delinquir en un període de dos anys.

També al febrer va acceptar indemnitzar amb 10.000 euros un Mosso d’Esquadra per un altre dels seus fronts judicials, en aquest cas per gravar un agent que li multava i penjar les imatges a les seues xarxes socials, on li va calumniar assegurant que era un "abusador de menors".

Compta a més amb una altra causa oberta, en la que la Fiscalia li demana sis anys de presó per atacar i intimidar amb una defensa Taser diversos agents dels Mossos d’Esquadra després de saltar-se el confinament nocturn en juliol de 2021 a L’Hospitalet de Llobregat, en plena pandèmia.