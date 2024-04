Segon concert benèfic 'La clàssica amb tu' per ajudar al Banc dels Aliments de Lleida

L'Auditori Enric Granados acollirà el divendres 3 de maig el segon concert solidari 'La clàssica amb tu', organitzat per la jove formació Camareta Granados per a recaptar fons pel Banc dels Aliments de Lleida. L'actuació, que estarà conduïda per Ferran Aixalà i també comptarà amb la participació de la banda Roig Tardà d'Alfarràs i músics convidats, començarà a les 20.00 hores. Les entrades tenen un preu de 15 euros i es podran comprar a la web del Banc dels Aliments de Lleida o presencialment −a la seu del polígon Neoparc o la botiga El Palet de l'avinguda de Balàfia número 13−. En aquesta edició, serà un concert 'remember' de pop, rock i funk amb cançons de grans artistes com Michael Jackson, Queen, Bon Jovi o The Beatles, entre d'altres.

El president del Banc dels Aliments, Antoni Fo, ha destacat durant l'acte de presentació d'aquest matí la importància d'aquest tipus d'activitats benèfiques en un moment d'especial necessitat per a l'entitat, que atén a la demarcació a unes 24.500 persones en situació de vulnerabilitat.